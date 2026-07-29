Загоревшееся поле пшеницы потушили на юге Красноярского края

На юге региона, за селом Идринское, загорелось поле пшеницы. Огонь охватил 50 квадратных метров. С ним боролись четверо сотрудников МЧС, которые приехали на место происшествия на одной машине. По предварительной версии, к возгоранию привело чье-то неосторожное обращение с огнем. Судя по тому, что распространение пламени началось возле трассы, можно предположить, что все могло произойти из-за непотушенного окурка или разведенного кем-то огня.