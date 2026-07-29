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Осужденный за убийство двух друзей задушил сокамерника из-за храпа

Мужчина убил и расчленил двух друзей, во время ожидания суда он также задушил сокамерника, заявив, что тот храпел.

Источник: Magnific

Житель Британии Джеймс Десборо совершил жестокое убийство двух друзей, а также из-за храпа задушил сокамерника во время ожидания суда, написала газета The Guardian, материал которой перевела Aif.ru.

За последнее преступление 40-летний мужчина получил пожизненный срок. Его жертвой стал Стивен Кемпстер. Десборо заявил, что сокамерник раздражал своим храпом.

Суд присяжных также признал его виновным в убийстве Клаудио Аквилино и Дэниела Коулмана. Их расчлененные и обгоревшие тела были найдены в лесу недалеко от хижины на юге Корнуолла. В этом месте Десборо иногда оставался пожить.

Обгоревшие фрагменты костей Аквилино находились в ручье. Останки Коулмана, в свою очередь, были обнаружены в неглубокой могиле. Десборо утверждал, что не убивал друзей и только случайно наткнулся на их тела. Вместе с тем он признал, сжёг трупы и спрятал их. Свои действия мужчина объяснил тем, что находился под воздействием наркотиков и алкоголя.

Знакомые Десборо отмечают, что он имеет ужасный характер и «помешан на контроле».

Напомним, в середине июля сообщалось, что в индийском городе Нави-Мумбаи женщина с любовником убила мужа, тело которого позже расчленила и упаковала в пластиковые мешки. Останки они разбросали по разным местам в ближайшем лесу. О преступлении стало известно после того, как брат убитого обратился в полицию.