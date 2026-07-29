Осужденный за убийство двух друзей задушил сокамерника из-за храпа

Обгоревшие фрагменты костей Аквилино находились в ручье. Останки Коулмана, в свою очередь, были обнаружены в неглубокой могиле. Десборо утверждал, что не убивал друзей и только случайно наткнулся на их тела. Вместе с тем он признал, сжёг трупы и спрятал их. Свои действия мужчина объяснил тем, что находился под воздействием наркотиков и алкоголя.