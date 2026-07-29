Во Франции полиция нашла в доме семейной пары тела пяти младенцев

Во французском департаменте на юго-востоке страны полиция начала расследование после обнаружения тел шести младенцев в частном доме. Поводом для проверки стало обращение местного жителя, который во время госпитализации своей беременной супруги решил осмотреть находившиеся в доме коробки и обнаружил останки новорожденного.