Во Франции полиция нашла в доме семейной пары тела пяти младенцев

Во французском департаменте на юго-востоке страны полиция начала расследование после обнаружения тел шести младенцев в частном доме. Поводом для проверки стало обращение местного жителя, который во время госпитализации своей беременной супруги решил осмотреть находившиеся в доме коробки и обнаружил останки новорожденного.
После этого следователи провели обыск и нашли тела еще пяти младенцев. По данным Daily Mirror., они находились в пластиковых пакетах, помещенных в картонные коробки. Все обнаруженные останки направлены на судебно-медицинскую экспертизу.
Правоохранительным органам предстоит установить обстоятельства гибели детей, их возраст и время смерти. Известно, что в семье также воспитываются двое несовершеннолетних детей восьми и 12 лет.
Ранее в Колумбии совершили жестокое убийство молодой беременной женщины и вырезали из её утробы ребёнка, которого затем похитили.