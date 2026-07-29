Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Во Франции полиция нашла в доме семейной пары тела пяти младенцев

В доме на юго-востоке Франции полицейские обнаружили картонные коробки с телами пяти младенцев.

Источник: Аргументы и факты

Во французском департаменте на юго-востоке страны полиция начала расследование после обнаружения тел шести младенцев в частном доме. Поводом для проверки стало обращение местного жителя, который во время госпитализации своей беременной супруги решил осмотреть находившиеся в доме коробки и обнаружил останки новорожденного.

После этого следователи провели обыск и нашли тела еще пяти младенцев. По данным Daily Mirror., они находились в пластиковых пакетах, помещенных в картонные коробки. Все обнаруженные останки направлены на судебно-медицинскую экспертизу.

Правоохранительным органам предстоит установить обстоятельства гибели детей, их возраст и время смерти. Известно, что в семье также воспитываются двое несовершеннолетних детей восьми и 12 лет.

Ранее в Колумбии совершили жестокое убийство молодой беременной женщины и вырезали из её утробы ребёнка, которого затем похитили.

Узнать больше по теме
Франция: одна из ведущих стран Европы
Франция — одно из крупнейших государств Европы и одна из самых влиятельных стран мира. Французская Республика известна богатым культурным наследием, развитой экономикой, сильной дипломатией и значительным вкладом в развитие науки, искусства и философии. Собрали главное о ней.
Читать дальше