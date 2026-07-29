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Жертвами землетрясения в Японии стали 13 человек

Число жертв землетрясения магнитудой 7,1 в Японии увеличилось до 13 человек. Об этом сообщила в ходе пресс-конференции премьер-министр страны Санаэ Такаити. Более 100 человек пострадали, а спасатели продолжают разбирать завалы и искать людей в районах, которые сильнее всего пострадали от удара стихии.

Источник: Life.ru

После основного землетрясения магнитудой 7,1 специалисты Японского метеорологического агентства (JMA) зарегистрировали 170 афтершоков в районе Кумамото и ещё четыре — в соседних районах острова Кюсю.

Одним из самых серьёзных последствий стало ЧП в торговом комплексе Aeon в городе Касима. После землетрясения там произошёл взрыв, который связывают с утечкой газа. Два человека погибли, ещё один находится в критическом состоянии. Из разрушенного здания спасатели вывели восемь человек, пятеро из них получили травмы. С некоторыми работниками торгового центра пока не удалось связаться.

На территории предприятия Nippon Paper Industries обрушилась дымовая труба. Спасатели обнаружили двух человек без признаков жизнедеятельности, ещё девять сотрудников остаются пропавшими. В городе Яцусиро из-под обломков разрушенного здания извлекли тело погибшего.

Напомним, у побережья японского острова Кюсю произошло землетрясение магнитудой 7,1. После подземных толчков власти предупредили жителей прибрежных районов о возможной угрозе цунами. Число пострадавших после подземных толчков превысило 50 человек. Землетрясение также вызвало пожары, повредило транспортную инфраструктуру и оставило часть районов Кюсю без электричества. Власти продолжают оценивать масштаб разрушений, а аварийные службы работают на местах происшествий.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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