Жертвами землетрясения в Японии стали 13 человек

Одним из самых серьёзных последствий стало ЧП в торговом комплексе Aeon в городе Касима. После землетрясения там произошёл взрыв, который связывают с утечкой газа. Два человека погибли, ещё один находится в критическом состоянии. Из разрушенного здания спасатели вывели восемь человек, пятеро из них получили травмы. С некоторыми работниками торгового центра пока не удалось связаться.