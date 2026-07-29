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Беспилотная опасность объявлена в Московской области

В Московской области объявлена беспилотная опасность. Об этом в среду, 29 июля, сообщает региональная РСЧС.

В Московской области объявлена беспилотная опасность. Об этом в среду, 29 июля, сообщает региональная РСЧС.

— Беспилотная опасность объявлена на территории Московской области, — говорится в сообщении РСЧС.

Жителям рекомендовано оставаться дома и не подходить к окнам либо пройти в укрытие. Тем, кто находится на улице или в автомобиле, советуют укрыться в здании, подземном переходе или паркинге.

Возможны перебои мобильного интернета. Запрещена съемка беспилотных воздушных судов и работы средств противовоздушной обороны. При обнаружении БПЛА или его частей необходимо сообщать по телефону 112.

28 июля силы противовоздушной обороны отразили атаку вражеских беспилотников на столичный регион. В Чехове БПЛА попал в многоквартирный дом на улице Земской, информация о пострадавших уточняется.

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