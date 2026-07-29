Ночной дозор: в Саянске полиция проверила места массового сбора молодежи

IrkutskMedia, 29 июля. В минувшие выходные сотрудники патрульно-постовой службы совместно с инспекторами по делам несовершеннолетних провели профилактические рейды на улицах Саянска. Поводом стали многочисленные жалобы горожан в соцсетях на громкую музыку и нарушение тишины в вечернее и ночное время.