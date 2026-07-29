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Ночной дозор: в Саянске полиция проверила места массового сбора молодежи

Поводом стали многочисленные жалобы горожан в соцсетях на громкую музыку и нарушение тишины.

Источник: МВД по Иркутской области

IrkutskMedia, 29 июля. В минувшие выходные сотрудники патрульно-постовой службы совместно с инспекторами по делам несовершеннолетних провели профилактические рейды на улицах Саянска. Поводом стали многочисленные жалобы горожан в соцсетях на громкую музыку и нарушение тишины в вечернее и ночное время.

Как сообщили в пресс-службе регионального главка МВД, полицейские проверили парки, скверы, дворы и другие места массового сбора молодёжи. Особое внимание уделялось распитию алкоголя в общественных местах, шуму и нахождению несовершеннолетних на улице ночью без сопровождения взрослых.

Всего проверено более 60 человек. Составлен 23 административных протокола: 21 за распитие алкоголя в общественных местах (ч. 1 ст. 20.20 КоАП РФ), два — за нарушение тишины. Четыре человека доставлены в отдел полиции для установления личности.

Отметчается, что в Иркутской области действует закон № 107-ОЗ, предусматривающий ответственность за нарушение тишины и покоя граждан. Родителей призывают контролировать досуг детей и не допускать их нахождения на улице в ночное время без взрослых.

Напомним, что ранее в регионе завершилось межведомственное оперативно-профилактическое мероприятие «Посейдон», направленное на пресечение незаконной заготовки и перевозки древесины. Проверки проходили с 29 июня по 10 июля. Лесничества провели 23 выездных обследования в Балаганском, Тайшетском, Усть-Удинском, Братском, Илимском, Мамском, Черемховском, Падунском и Усть-Кутском лесничествах.

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