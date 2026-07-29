В Приморье двух подростков приговорили к колонии за теракт на железной дороге

ВЛАДИВОСТОК, 29 июля. /ТАСС/. Суд в Приморье приговорил к 7 и 6,5 года воспитательной колонии двоих подростков за совершение террористического акта на железной дороге. Об этом сообщили в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры.
«При участии государственного обвинителя Дальневосточной транспортной прокуратуры Тихоокеанским флотским военным судом вынесен обвинительный приговор в отношении 15-летнего и 16-летнего жителей города Лесозаводска Приморского края. Они осуждены по п. “а” ч. 2 ст. 205 УК РФ за совершение террористического акта группой лиц по предварительному сговору. С учетом доводов государственного обвинителя Дальневосточной транспортной прокуратуры и представленных им доказательств суд приговорил виновных к семи и шести годам шести месяцам лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии», — говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что подростки в мае 2025 года получили предложение за деньги поджечь объекты железнодорожной инфраструктуры. Они подожгли релейный и батарейный шкафы. Процесс преступления подростки зафиксировали на камеру. Осужденных задержали сотрудники УФСБ России по Приморскому краю.