В Приморье двух подростков приговорили к колонии за теракт на железной дороге

«При участии государственного обвинителя Дальневосточной транспортной прокуратуры Тихоокеанским флотским военным судом вынесен обвинительный приговор в отношении 15-летнего и 16-летнего жителей города Лесозаводска Приморского края. Они осуждены по п. “а” ч. 2 ст. 205 УК РФ за совершение террористического акта группой лиц по предварительному сговору. С учетом доводов государственного обвинителя Дальневосточной транспортной прокуратуры и представленных им доказательств суд приговорил виновных к семи и шести годам шести месяцам лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии», — говорится в сообщении.