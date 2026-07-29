Число погибших из-за землетрясения в Японии увеличилось до 13

Напомним, землетрясение магнитудой 7,1 произошло в районе префектуры Кумамото на острове Кюсю. Подземные толчки, в свою очередь, спровоцировали взрыв в крупном торговом центре Aeon в городе Касима, после чего без вести пропали 10 человек.