Число погибших из-за землетрясения в Японии увеличилось до 13

По меньшей мере 13 человек погибли в результате землетрясения, которое произошло в Японии 28 июля, сообщила премьер-министр страны Санаэ Такаити.
Ранее поступала информация о шести жертвах.
«По состоянию на 08:30 по местному времени (02:30 мск) число погибших составляет 13 человек», — сказал глава правительства на пресс-конференции.
Она также подчеркнула, что власти предпринимают все меры, чтобы успеть спасти людей.
Напомним, землетрясение магнитудой 7,1 произошло в районе префектуры Кумамото на острове Кюсю. Подземные толчки, в свою очередь, спровоцировали взрыв в крупном торговом центре Aeon в городе Касима, после чего без вести пропали 10 человек.