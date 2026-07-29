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Число погибших из-за землетрясения в Японии увеличилось до 13

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити сообщила, что из-за землетрясения на острове Кюсю погибли не менее 13 человек.

Источник: Аргументы и факты

По меньшей мере 13 человек погибли в результате землетрясения, которое произошло в Японии 28 июля, сообщила премьер-министр страны Санаэ Такаити.

Ранее поступала информация о шести жертвах.

«По состоянию на 08:30 по местному времени (02:30 мск) число погибших составляет 13 человек», — сказал глава правительства на пресс-конференции.

Она также подчеркнула, что власти предпринимают все меры, чтобы успеть спасти людей.

Напомним, землетрясение магнитудой 7,1 произошло в районе префектуры Кумамото на острове Кюсю. Подземные толчки, в свою очередь, спровоцировали взрыв в крупном торговом центре Aeon в городе Касима, после чего без вести пропали 10 человек.

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