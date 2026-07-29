Пенсионер из Приморя чуть не погиб, спасая внука от роя ос

64-летний мужчина гулял по лесу с восьмилетним внуком, они случайно потревожили осиное гнездо. Чтобы спасти мальчика, пенсионер отвлёк рой на себя, чтобы ребёнок успел добежать до машины. В результате он получил множественные укусы и был экстренно доставлен в реанимацию Владивостокской клинической «тысячекоечной» больницы № 2 в бессознательном состоянии с анафилактическим шоком. Сейчас жизни пациента ничего не угрожает, он стабилизирован и переведён в токсикологическое отделение.