Пенсионер из Приморя чуть не погиб, спасая внука от роя ос

64-летний мужчина гулял по лесу с восьмилетним внуком, они случайно потревожили осиное гнездо. Чтобы спасти мальчика, пенсионер отвлёк рой на себя, чтобы ребёнок успел добежать до машины. В результате он получил множественные укусы и был экстренно доставлен в реанимацию Владивостокской клинической «тысячекоечной» больницы № 2 в бессознательном состоянии с анафилактическим шоком. Сейчас жизни пациента ничего не угрожает, он стабилизирован и переведён в токсикологическое отделение.
По словам мужчины, более 10 ос ужалили его в висок. Он успел дойти до автомобиля, где уже прятался внук, и возле машины потерял сознание.
Как прокомментировал инцидент токсиколог-реаниматолог ВКБ № 2 Виктор Сорокин, нападение ос становится опасным, если человека жалят пять и более особое одновременно, это значительно увеличивает риск развития тяжёлой аллергической реакции, особенно если атаки жалящего насекомого приходятся на лицо и шею. В такой ситуации надо сразу вызывать бригаду скорой медицинской помощи, даже если реакция умеренная — состояние может ухудшиться стремительно.
Генерализованная реакция на яд большого количества ос — это резкое снижение давления, нарушение дыхания вплоть до удушья, потеря сознания и судороги, есть риск остановки сердца. Минздрав Приморья предупреждает: будьте бдительны во время отдыха на природе и избегайте контакта с гнёздами жалящих насекомых. Иногда генерализованная реакция на их яд может развиться и с одного укуса.
Так, в этом месяце реаниматологам и токсикологам ВКБ № 2 пришлось спасать 51-летнего мужчину, которого ужалил шершень на даче. Дачника госпитализировали с критически низким давлением 80/50 и отёком Квинке, который нарастал и уже перекрыл дыхательные пути. Сейчас пациент в порядке. Кроме жалящих насекомых, угрозу во время летнего отдыха представляют медузы. Столкновение с ними вероятно в хорошо прогретой мелководной морской акватории.
Отдыхающие, пострадавшие от стрекания медуз, также поступают на лечение в отделение токсикологии.