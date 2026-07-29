На Камчатке два поселка накрыло пеплом из-за выбросов на вулкане Шивелуч

По данным вулканологов, утром в среду на самом северном действующем вулкане Камчатки произошли выбросы пепла на высоту 9 тыс. и 7 тыс. метров над уровнем моря. Пепловый шлейф дошел до близлежащих поселков Усть-Камчатского округа — Ключи и Козыревск. Как сообщили в региональном главке МЧС России, там фиксируется выпадение незначительного количества вулканического пепла. «Жизнедеятельность населения не нарушена. Звонки в ЕДДС муниципального округа от граждан не поступали», — сообщили в ведомстве.