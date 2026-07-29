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На Камчатке два поселка накрыло пеплом из-за выбросов на вулкане Шивелуч

Утром 29 июля на камчатском вулкане Шивелуч произошло два выброса пепла, который выпал в двух поселках региона, сообщили «Ъ» в ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

Утром 29 июля на камчатском вулкане Шивелуч произошло два выброса пепла, который выпал в двух поселках региона, сообщили «Ъ» в ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

По данным вулканологов, утром в среду на самом северном действующем вулкане Камчатки произошли выбросы пепла на высоту 9 тыс. и 7 тыс. метров над уровнем моря. Пепловый шлейф дошел до близлежащих поселков Усть-Камчатского округа — Ключи и Козыревск. Как сообщили в региональном главке МЧС России, там фиксируется выпадение незначительного количества вулканического пепла. «Жизнедеятельность населения не нарушена. Звонки в ЕДДС муниципального округа от граждан не поступали», — сообщили в ведомстве.

Вулкан Шивелуч (высота 3 283 метра над уровнем моря) находится в 450 км от Петропавловска-Камчатского. Ближайший к нему населенный пункт — поселок Ключи — расположен в 50 км от подножия исполина. Шивелуч считается одним из самых активных вулканов на полуострове Камчатка.

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