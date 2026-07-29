Атака ВСУ на Таганрог: женщина погибла, мужчина ранен, жильцов эвакуируют

В Таганроге ночью 29 июля произошла воздушная атака ВСУ. В результате падения обломков ракеты на жилой многоквартирный дом погибла женщина, ещё один мужчина пострадал. Ему оказывают медицинскую помощь.
Как сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь, из дома эвакуируют жильцов. Для них развернули пункт временного размещения. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.
Власти выразили глубокие соболезнования родным и близким погибшей.
В Ростовской области сохраняется опасность атак беспилотников. Жителей призывают быть осторожными, покинуть открытые участки улиц, зайти в помещения и не подходить к окнам.
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