В Японии от тепловых ударов за неделю умерли 45 человек

ТОКИО, 29 июля. /ТАСС/. Почти 18,6 тыс. человек были доставлены в больницы Японии с тепловыми ударами в период с 20 по 26 июля, 45 из них умерли. Число пострадавших более чем на 7,7 тыс. превышает показатель предыдущей недели и стало самым большим в 2026 году, сообщило министерство по административным делам и коммуникациям страны, которое курирует работу скорой помощи.