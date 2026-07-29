Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Водитель Lexus протаранил Daewoo на светофоре: пассажир погиб

В Нижневартовске на регулируемом перекрестке улиц Ленина и Мусы Джалиля произошло смертельное ДТП.

В Нижневартовске на регулируемом перекрестке улиц Ленина и Мусы Джалиля произошло смертельное ДТП. Как информирует MAX-канал окружной Госавтоинспекции, водитель Lexus врезался в стоявшую на запрещающий сигнал светофора Daewoo Nexia.

От удара пассажир корейской иномарки 2006 года рождения скончался на месте от полученных травм — медики прибыли уже после его смерти. Еще один пассажир той же машины, а также сам водитель Daewoo, 2003 года рождения, пострадали. Их доставили в больницу с телесными повреждениями. Обстоятельства аварии уточняются.

Ранее мы писали: Число жертв землетрясения на Кюсю выросло до 13 человек.

Читайте также: Российская школа поплатилась за молчание: суд назначил штраф за буллинг.

Достоверные новости всегда под рукой — в канале МК в MAX.