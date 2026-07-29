Водитель Lexus протаранил Daewoo на светофоре: пассажир погиб

В Нижневартовске на регулируемом перекрестке улиц Ленина и Мусы Джалиля произошло смертельное ДТП. Как информирует MAX-канал окружной Госавтоинспекции, водитель Lexus врезался в стоявшую на запрещающий сигнал светофора Daewoo Nexia.
От удара пассажир корейской иномарки 2006 года рождения скончался на месте от полученных травм — медики прибыли уже после его смерти. Еще один пассажир той же машины, а также сам водитель Daewoo, 2003 года рождения, пострадали. Их доставили в больницу с телесными повреждениями. Обстоятельства аварии уточняются.
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