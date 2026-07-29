В Рязани из-за атаки БПЛА произошел пожар на предприятии

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Возгорание произошло на территории предприятия в Рязани, где ПВО отражает массовую атакую БПЛА, сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков.
«В Рязани отражается массовая атака БПЛА, работает ПВО. Произошло возгорание на территории одного из предприятий», — написал Малков в своем канале на платформе «Макс».
Он добавил, что на месте работают оперативные службы.
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