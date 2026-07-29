Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Рязани из-за атаки БПЛА произошел пожар на предприятии

В Рязани из-за атаки БПЛА произошло возгорание на предприятии.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Возгорание произошло на территории предприятия в Рязани, где ПВО отражает массовую атакую БПЛА, сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков.

«В Рязани отражается массовая атака БПЛА, работает ПВО. Произошло возгорание на территории одного из предприятий», — написал Малков в своем канале на платформе «Макс».

Он добавил, что на месте работают оперативные службы.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше