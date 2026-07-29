В Рязани загорелось предприятие из-за удара БПЛА

Сегодня ночью Рязань атаковали беспилотники. Под ударом оказалось одно из предприятий города, сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков. На его территории произошел пожар.
На месте происшествия работают экстренные службы, написал глава региона в Telegram. Какое именно здание было атаковано, он не уточнил. Господин Малков попросил жителей не подходить к окнам и оставаться в помещениях в момент атаки.
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