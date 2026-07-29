Британский авиаинженер погиб, забравшись в технический отсек Boeing 787

Ранее доктор Дэвид Кэри, пилот и специалист по авиационной медицине с 40-летним стажем, подробно проанализировал последствия разгерметизации салона для человеческого организма. Главную угрозу для жизни в такой ситуации представляет гипоксия — острое кислородное голодание. При нарушении герметичности на большой высоте происходит взрывная декомпрессия. Давление в кабине падает резко. На высоте около 6000 метров воздух сильно разрежён, и организм теряет способность эффективно усваивать кислород.