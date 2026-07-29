65-сантиметровый угорь заполз в анус мужчины в Бангладеш

Пациент поступил в больницу в критическом состоянии с сильной болью. По его словам, инцидент произошёл во время рыбалки. Мужчина утверждал, что угорь прорвал одежду, заполз в анус и добрался до прямой кишки. Движения рыбы внутри тела привели к повреждению кишечника. Рентген показал, что угорь пробил сигмовидную кишку и оставил отверстие диаметром около 5 см.