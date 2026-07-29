В Рязани при атаке БПЛА произошло возгорание на территории предприятия

Глава региона подчеркнул, что силы противовоздушной обороны отражают массовый удар украинских дронов.
«Произошло возгорание на территории одного из предприятий. На месте работают оперативные службы», — говорится в сообщении.
Малков призвал местных жителей оставаться в помещении и не приближаться к окнам. Наиболее безопасным местом в квартире он назвал ванную комнату или коридор с капитальными стенами.
В результате падения обломков ракеты на жилой многоквартирный дом в Таганроге Ростовской области погибла женщина, ещё один мужчина пострадал. В настоящее время ведётся эвакуация жителей дома. Для них развёрнут пункт временного размещения. Губернатор также выразил соболезнования родным и близким погибшей. Пострадавший в настоящее время получает всю необходимую медпомощь. Данные о последствиях атаки будут уточняться.
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