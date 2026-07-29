Аномальная жара в Японии: за неделю погибли 45 человек

За минувшую неделю, с 20 по 26 июля, в Японии от тепловых ударов пострадали почти 18,6 тысячи человек. Как сообщило министерство по административным делам и коммуникациям, которое курирует службу скорой помощи, 45 пациентов спасти не удалось.