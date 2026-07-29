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Аномальная жара в Японии: за неделю погибли 45 человек

За минувшую неделю, с 20 по 26 июля, в Японии от тепловых ударов пострадали почти 18,6 тысячи человек.

За минувшую неделю, с 20 по 26 июля, в Японии от тепловых ударов пострадали почти 18,6 тысячи человек. Как сообщило министерство по административным делам и коммуникациям, которое курирует службу скорой помощи, 45 пациентов спасти не удалось.

Это самый высокий показатель с начала 2026 года — он превышает данные предыдущей недели более чем на 7,7 тысячи случаев.

Более 710 госпитализированных остаются в больницах свыше трех недель. Почти 58% пострадавших — люди старше 65 лет. На протяжении пяти дней подряд, начиная с 21 июля, в отдельных регионах страны столбики термометров поднимались выше 40 градусов по Цельсию.

Ранее мы писали: Число жертв землетрясения на Кюсю выросло до 13 человек.

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