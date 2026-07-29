Школа в Хабаровском крае заплатит 50 тысяч рублей ученику

В суд обратилась мать школьника после того, как попытка привлечь родителей обидчика сына к решению вопроса не принесла результатов. Суд привлек в качестве соответчика школу. Во время рассмотрения дела было установлено, что травля мальчика длилась долгое время, и учебное заведение не приняло мер для прекращения конфликта. В результате у ребенка пропало желание ходить в школу.