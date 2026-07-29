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Школа в Хабаровском крае заплатит 50 тысяч рублей ученику

Школьника унижал и избивал одноклассник.

Источник: Хабаровский край сегодня

В Солнечном районе суд взыскал со школы 50 тысяч рублей в пользу ученика, которого унижал и избил одноклассник, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

В суд обратилась мать школьника после того, как попытка привлечь родителей обидчика сына к решению вопроса не принесла результатов. Суд привлек в качестве соответчика школу. Во время рассмотрения дела было установлено, что травля мальчика длилась долгое время, и учебное заведение не приняло мер для прекращения конфликта. В результате у ребенка пропало желание ходить в школу.

— Суд взыскал со школы 50 тысяч рублей компенсации морального вреда в пользу матери ученика. В иске к родителям одноклассника отказано, — сообщили в пресс-службе судов Хабаровского края.

Напомним, пчеловод из Хабаровского края заплатит 20 тысяч за укус пчелы.