Школа в Хабаровском крае заплатит 50 тысяч рублей ученику

В Солнечном районе суд взыскал со школы 50 тысяч рублей в пользу ученика, которого унижал и избил одноклассник, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
В суд обратилась мать школьника после того, как попытка привлечь родителей обидчика сына к решению вопроса не принесла результатов. Суд привлек в качестве соответчика школу. Во время рассмотрения дела было установлено, что травля мальчика длилась долгое время, и учебное заведение не приняло мер для прекращения конфликта. В результате у ребенка пропало желание ходить в школу.
— Суд взыскал со школы 50 тысяч рублей компенсации морального вреда в пользу матери ученика. В иске к родителям одноклассника отказано, — сообщили в пресс-службе судов Хабаровского края.
Напомним, пчеловод из Хабаровского края заплатит 20 тысяч за укус пчелы.