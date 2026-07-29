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В Таганроге несколько частных домов и предприятий повреждены при атаке БПЛА

Несколько частных домов и коммерческих предприятий повреждены в Таганроге в результате массированной воздушной атаки со стороны ВСУ в ночь на среду. На месте падения обломков БПЛА находятся экстренные службы. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова.

Несколько частных домов и коммерческих предприятий повреждены в Таганроге в результате массированной воздушной атаки со стороны ВСУ в ночь на среду. На месте падения обломков БПЛА находятся экстренные службы. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова.

По ее словам, поврежден один многоквартирный дом, жильцов оперативно эвакуировали в пункт временного размещения.

При падении фрагментов БПЛА смертельные ранения получила женщина. Еще один местный житель пострадал.

Кроме того, повреждено несколько частных домовладений и коммерческих предприятий.

Камбулова отметила, что утром специальная комиссия осмотрит дома для фиксации размера ущерба.

«Пострадавшим окажут всю необходимую помощь», — написала градоначальник в MAX.

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