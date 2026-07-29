На Красноярском море спасли попавших в беду мужчину с детьми на гидроцикле

Как заметили сами спасатели, многие не считают простой в управлении гидроцикл полноценным судном и игнорируют меры предосторожности. Это может стоить жизни. Перед каждым выходом на воду нужно проверять исправность техники, обязательно надевать спасжилеты, не брать лишнего груза, не делать резких движений и держаться подальше от других плавсредств и купальщиков.