Из-за атаки БПЛА в Рязанской области госпитализированы шесть человек

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Шесть человек госпитализированы после отражения атаки БПЛА в Рязанской области, есть возгорание на промышленных территориях, сообщил губернатор Павел Малков.
Ранее губернатор сообщал об отражении атаки БПЛА в Рязани, в результате которой произошло возгорание на территории одного из предприятий.
«В результате падения обломков БПЛА есть возгорание на промышленных территориях. На местах работают оперативные службы. На текущий момент госпитализированы шесть человек. Угрозы их жизни нет, медики оказывают необходимую помощь», — написал Малков в своем канале на платформе «Макс».
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