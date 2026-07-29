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Малков: в Рязанской области после атаки ВСУ госпитализированы шесть человек

Шесть человек получили травмы в результате атаки беспилотных летательных аппаратов украинских войск в Ростовской области, проинформировал Павел Малков.

Шесть человек получили травмы в результате атаки беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины в Ростовской области, проинформировал Павел Малков.

Он уточнил, что пострадавшие госпитализированы.

Кроме того, губернатор заявил, что в результате падения обломков беспилотников украинских войск есть возгорание на промышленных территориях в Рязанской области.

«Госпитализированы шесть человек. Угрозы их жизни нет, медики оказывают помощь», — написал он в своём канале в мессенджере «Макс».

«В результате падения обломков БПЛА есть возгорание на промышленных территориях. На местах работают оперативные службы», — говорится в публикации.

Напомним, по словам Малкова, в результате атаки украинских войск зафиксировано возгорание в Рязани. Речь идёт о пожаре на территории промышленного предприятия.

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