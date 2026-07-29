Малков: в Рязанской области после атаки ВСУ госпитализированы шесть человек

Шесть человек получили травмы в результате атаки беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины в Ростовской области, проинформировал Павел Малков.
Он уточнил, что пострадавшие госпитализированы.
Кроме того, губернатор заявил, что в результате падения обломков беспилотников украинских войск есть возгорание на промышленных территориях в Рязанской области.
«Госпитализированы шесть человек. Угрозы их жизни нет, медики оказывают помощь», — написал он в своём канале в мессенджере «Макс».
«В результате падения обломков БПЛА есть возгорание на промышленных территориях. На местах работают оперативные службы», — говорится в публикации.
Напомним, по словам Малкова, в результате атаки украинских войск зафиксировано возгорание в Рязани. Речь идёт о пожаре на территории промышленного предприятия.