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Под Красноярском прочесали 3 км леса в поисках пожилого дачника

Спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда продолжают обследование лесных массивов в Емельяновском округе, где 23 июля пропал 78-летний пенсионер.

Спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда продолжают обследование лесных массивов в Емельяновском округе, где 23 июля пропал 78-летний пенсионер. Об этом сообщает краевое учреждение «Спасатель».

Как уточняется, мужчина отдыхал на даче вместе с женой в районе села Еловое, ушел с участка и не вернулся. Накануне поисковики прочесали три квадратных километра леса. Техническая база включает снегоболотоход и беспилотный летательный аппарат. К операции также привлечены добровольцы отряда «ЛизаАлерт».

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