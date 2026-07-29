Под Красноярском прочесали 3 км леса в поисках пожилого дачника

Как уточняется, мужчина отдыхал на даче вместе с женой в районе села Еловое, ушел с участка и не вернулся. Накануне поисковики прочесали три квадратных километра леса. Техническая база включает снегоболотоход и беспилотный летательный аппарат. К операции также привлечены добровольцы отряда «ЛизаАлерт».