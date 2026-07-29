В Приморье двух подростков осудили за теракт на железной дороге

Как установил суд, в мае 2025 года одному из обвиняемых поступило через мессенджер предложение за вознаграждение поджечь объекты железнодорожной инфраструктуры. Тот согласился и привлек своего приятеля. Куратор дистанционно дал необходимые инструкции и пообещал выплатить 80 тыс. руб.