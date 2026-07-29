Смену в детском лагере под Новосибирском досрочно закрыли после отравления детей

Управление Роспотребнадзора досрочно завершило третью летнюю смену в детском лагере Искитимского района Новосибирской области, где произошло массовое отравление детей, сообщили в ведомстве.
— Мы обязаны досрочно завершить третью летнюю смену для старшей дружины, — цитирует сообщение ведомства ТАСС.
В Роспотребнадзоре пояснили, что решение принято в интересах детского здоровья и носит профилактический характер, подчеркнув, что благополучие детей является главным приоритетом.
Ситуацией также заинтересовались в Следственном комитете — 28 июля началась проверка сообщений о массовом заболевании подростков. По данным региональных СМИ, инцидент произошел в лагере «Чкаловец». Дети жаловались на высокую температуру, слабость, рвоту и сыпь, несколько человек были госпитализированы в инфекционную больницу.
Ранее около 80 человек, в том числе 21 ребенок, обратились за медицинской помощью после отравления на базе отдыха в Новоселицком округе Ставропольского края.