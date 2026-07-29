Стало известно о последствиях массированной атаки БПЛА на Таганрог

В Таганроге Ростовской области в результате массированной воздушной атаки повреждены частные дома, коммерческие предприятия и один многоквартирный дом, сообщила глава города Светлана Камбулова. Жильцы многоэтажки были оперативно эвакуированы. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Губернатор Юрий Слюсарь сообщил, что под завалами обнаружено тело погибшей женщины, еще один мужчина ранен и госпитализирован.
С утра 29 июля к работе приступит специальная комиссия для проведения обхода поврежденных домов и фиксации размера ущерба. В городе развернут пункт временного размещения для эвакуированных жильцов.
В ночь на 29 июля Ростовская область подверглась массированной атаке БПЛА, в ходе которой было уничтожено несколько десятков беспилотников. К сожалению, не обошлось без жертв. Погибла женщина, еще один человек получил ранения.