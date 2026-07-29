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Шесть человек госпитализированы после падения обломков БПЛА в Рязани

В Рязани при отражении массовой атаки беспилотников (БПЛА) пострадали шесть человек. Об этом в среду, 29 июля, сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков.

В Рязани при отражении массовой атаки беспилотников (БПЛА) пострадали шесть человек. Об этом в среду, 29 июля, сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков.

По его словам, после завершения работы ПВО произошло возгорание на территории одного из предприятий в результате падения обломков БПЛА. Шесть человек госпитализированы.

— На текущий момент госпитализированы шесть человек. Угрозы их жизни нет, медики оказывают необходимую помощь, — говорится в сообщении.

Губернатор напомнил, что в регионе действует запрет на публикацию в соцсетях фото и видео последствий атак, а при обнаружении обломков БПЛА необходимо звонить по номеру 112.

28 июля силы противовоздушной обороны отразили атаку вражеских беспилотников на столичный регион. В Чехове БПЛА попал в многоквартирный дом на улице Земской, информация о пострадавших уточняется.

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