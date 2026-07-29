Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Легковой автомобиль врезался в пассажирский автобус в Приморье

Два человека пострадали в ДТП.

Источник: Комсомольская правда

В Уссурийске легковой автомобиль Suzuki Hustler столкнулся с маршрутным автобусом. В ДТП пострадали два человека. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».

По предварительной информации, водитель легковушки ехал по улице Вострецова в сторону улицы Слободской. При проезде перекрестка он не выполнил требование дорожного знака «Уступи дорогу» и врезался в пассажирский автобус № 9.

В момент удара в салоне общественного транспорта находилось трое пассажиров, двое из них получили травмы. На место оперативно прибыли сотрудники полиции и бригада скорой медицинской помощи.

«В отношении нарушителя ПДД полицейские составили протокол об административном правонарушении, предусмотренном статьей КоАП РФ», — рассказали в УМВД России по Приморскому краю.

Полиция продолжает устанавливать все обстоятельства аварии. По результатам проверки сотрудники примут решение.