Мыло и вазелин не помогли: Спасатели вытащили из «железного плена» москвича, на котором застегнулись наручники

Ранее в Самаре участник дорожного конфликта приковал себя наручниками к ручке чужой «Киа Рио». Инцидент произошёл на Московском шоссе после того, как водители «Нивы» и иномарки не смогли разъехаться. Во время перепалки один из мужчин пристегнул себя к автомобилю оппонента, после чего водитель начал движение и протащил его по дороге. Второй участник конфликта пытался остановить машину и бил по стеклу, однако водитель продолжил ехать. Позднее автомобиль ненадолго остановился, а затем снова двинулся задним ходом. Правоохранительные органы начали устанавливать обстоятельства произошедшего.