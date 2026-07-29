Канализационные сети Томска перегружены после ливней

«После прошедшего ливня был зафиксирован существенный рост уровня воды в канализационных сетях. Это связано с тем, что значительный объем дождевой воды попал в бытовую канализацию — через открытые технологические отверстия, а также из-за неорганизованного стока с придомовых территорий. Согласно данным компании, объем поданной воды в город после прошедшего ливня составил 98 тыс. куб. м, в то время как объем стоков на “Городские очистные сооружения” — 111 тыс. куб. м. Разница [13 тыс. куб. м] и есть поверхностная вода, которая служит дополнительным притоком на городскую систему канализации, создавая ей существенную нагрузку и риск выхода стоков на поверхность», — говорится в сообщении.