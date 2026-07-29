Канализационные сети Томска перегружены после ливней

ТОМСК, 29 июля. /ТАСС/. Канализационная вода может выйти на улицы из-за перегрузки сетей после ливня в Томске. Об этом сообщили в пресс-службе Томскводоканала.
«После прошедшего ливня был зафиксирован существенный рост уровня воды в канализационных сетях. Это связано с тем, что значительный объем дождевой воды попал в бытовую канализацию — через открытые технологические отверстия, а также из-за неорганизованного стока с придомовых территорий. Согласно данным компании, объем поданной воды в город после прошедшего ливня составил 98 тыс. куб. м, в то время как объем стоков на “Городские очистные сооружения” — 111 тыс. куб. м. Разница [13 тыс. куб. м] и есть поверхностная вода, которая служит дополнительным притоком на городскую систему канализации, создавая ей существенную нагрузку и риск выхода стоков на поверхность», — говорится в сообщении.
По словам начальника цеха насосных станций канализации Евгения Смирнова, дополнительный объем стоков превышает проектную мощность канализационных насосных станций. В сухую погоду на городские очистные сооружения поступает около 100 тыс. куб. м стоков в сутки, во время дождей и снеготаяния этот показатель достигает 180 тыс. куб. м. В такие периоды компания задействует резервные насосные агрегаты, а иногда и все возможные. Это является отклонением от технологического регламента, но необходимо для предотвращения аварийной ситуации.
В период обильных дождей канализационные насосные станции продолжают работать в усиленном режиме. Но отмечается, что городская канализация принимает только бытовые стоки, тогда как ливневки (за которые не отвечает Томскводоканал) должны отводить дождевую воду отдельно. Отвод воды возможен лишь при слаженной работе бытовой и ливневой канализационных систем Томска.
Обильные дожди уже подтопили порядка 20 участков в частном секторе микрорайона Черемошники в Томске. По факту затопления жилых домов региональная прокуратура организовала проверку. Ведомство устанавливает причины и условия, которые привели к затоплению.