В Рязанской области госпитализировали шестерых после атаки БПЛА

Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что шесть человек госпитализированы в регионе после атаки беспилотных летательных аппаратов.
По данным Малкова, угрозы жизни госпитализированных нет. Врачи оказывают пострадавшим всю необходимую медицинскую помощь. Губернатор также добавил, что воздушная тревога в регионе отменена, средства противовоздушной обороны завершили работу.
Помимо этого, Малков сообщил о возгорании на промышленных территориях. По его словам, причиной пожара стало падение обломков беспилотника. На месте работают оперативные службы. О характере возгорания и масштабах повреждений пока не сообщается.
Напомним, что в Таганроге повреждены дома и частные предприятия из-за воздушной атаки. В результате атаки ВСУ погибла одна женщина, еще один человек получил ранения.