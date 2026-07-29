Детский лагерь под Новосибирском досрочно закрыл смену из-за инфекции

Напомним, старшую смену детского лагеря «Чкаловец» под Новосибирском досрочно отправляют домой после вспышки инфекции. Шесть ребят пожаловались на высокую температуру, боль в горле и сыпь. Пятерых заболевших госпитализировали. По словам директора Ларисы Котовой, состояние детей остаётся стабильным. Угрозы их жизни нет. Младшая и средняя смены продолжают работу, поскольку их воспитанники не контактировали с заболевшими. Сейчас на территории и в помещениях проводят санитарную обработку.