Погибла женщина. Ракетная атака ВСУ на Таганрог 29 июля: что известно

Ночью Таганрог подвергся массированной воздушной атаке ВСУ. К сожалению, есть жертвы. Погибла женщина — жительница приморского города. Также есть пострадавшие, разрушены дома и повреждены коммерческие предприятия.
О последствиях ночной атаки БПЛА ВСУ июля 2026 — в материале rostov.aif.ru.
Люди эвакуированы: последствия атаки ВСУ на Таганрог 29 июля 2026.
Как сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь, в результате падения обломков ракеты на многоквартирный жилой дом погибла женщина, ещё один мужчина пострадал.
«Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибшей. Пострадавшему врачи оказывают необходимую медицинскую помощь», — добавил губернатор Юрий Слюсарь.
Глава города Светлана Камбулова также подтвердила эту трагическую информацию:
«Случилось большое горе — погибла женщина. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшей. Разделяем с вами эту боль», — написала глава приморского города в своём канале.
Повреждения получил один многоквартирный дом, жителей которого оперативно эвакуировали. Кроме того, пострадали несколько частных домовладений и коммерческих предприятий.
Прокурор на месте.
Прокуратура Ростовской области строго контролирует соблюдение прав пострадавших, в том числе находящихся в пункте временного размещения. Прокурор Таганрога Роман Коломойцев лично держит ситуацию на месте под контролем.
Для оперативного приёма жалоб и оказания правовой помощи в региональной прокуратуре уже работает горячая линия: 8−863−210−55−99.
Специалисты экстренных служб продолжают работать на месте падения обломков. Уже с утра к делу приступит специальная комиссия: эксперты проведут обход повреждённых зданий и официально зафиксируют весь нанесённый ущерб.
Власти заверяют: примут все меры для оценки масштабов, а семьям погибшей и всем пострадавшим будет оказана необходимая поддержка. «Ни один человек не останется один на один с бедой», — уточняет мэр Таганрога.
Беспилотная опасность к утру 29 июля всё ещё сохраняется. Губернатор и городские власти настоятельно просят жителей быть предельно осторожными. Следует покинуть открытые участки улиц, зайти в помещения и не подходить к окнам. Нельзя подходить к местам работы оперативных служб и трогать неизвестные предметы. Об их обнаружении немедленно нужно сообщать по номеру 112.