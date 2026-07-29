Байкер сбил семилетнюю девочку на велосипеде в российском городе

В Тихорецке Краснодарского края байкеры устроили гонки на площади, где в это время катались дети. Один из мотоциклистов сбил семилетнюю девочку и скрылся с места происшествия, сообщает Telegram-канал 112.
На кадрах с уличной камеры видно, как по площади Жукова на велосипедах и электромашинках передвигаются дети. В этот момент между ними на высокой скорости проезжают два мотоциклиста. Первому удалось никого не задеть, второй сбил девочку на велосипеде.
По данным канала, после ДТП нарушитель скрылся. Семилетний ребенок получил травмы. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают местонахождение водителя мотоцикла. Подробности о состоянии девочки не сообщаются.
Еще одно происшествие случилось с мотоциклистом накануне в Подмосковье. Байкер столкнулся с китайским авто. В результате ДТП он погиб.