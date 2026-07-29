В Запорожской области повреждены объекты инфраструктуры

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Объекты инфраструктуры получили повреждения в подконтрольной Украине части Запорожской области. Об этом сообщил глава областной администрации Иван Федоров.
Ночью в регионе действовал режим воздушной тревоги.
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