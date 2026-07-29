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Пожар произошел ранним утром в одном из ЖК Астаны: в МЧС показали кадры спасения людей

В пресс-службе МЧС рассказали подробности пожара, который ранним утром произошел в одном из столичных ЖК. Были спасены жизни четырех человек, передает NUR.KZ.

Источник: МЧС РК

По данным МЧС, сегодня ранним утром в районе Сарыарка в одном из жилых комплексов по улице Ш. Косшыгулулы произошел пожар в квартире на третьем этаже. Огонь охватил домашние вещи и мебель на площади 20 квадратных метров.

«Во время тушения сотрудники МЧС вывели из соседних квартир четырех человек. Для безопасной эвакуации использовали спасательные маски», — сказано в сообщении.

На данный момент пожар полностью ликвидирован. Пострадавших нет, причины возгорания устанавливаются.

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