Пожар произошел ранним утром в одном из ЖК Астаны: в МЧС показали кадры спасения людей

По данным МЧС, сегодня ранним утром в районе Сарыарка в одном из жилых комплексов по улице Ш. Косшыгулулы произошел пожар в квартире на третьем этаже. Огонь охватил домашние вещи и мебель на площади 20 квадратных метров.
«Во время тушения сотрудники МЧС вывели из соседних квартир четырех человек. Для безопасной эвакуации использовали спасательные маски», — сказано в сообщении.
На данный момент пожар полностью ликвидирован. Пострадавших нет, причины возгорания устанавливаются.
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