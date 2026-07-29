В Бурятии троих мужчин будут судить за похищение и избиение водителя фуры

А ранее в Севастополе пьяный 34-летний строитель попытался изнасиловать 65-летнюю туристку из Москвы на необорудованном пляже. Мужчина напал на женщину, избил её и совершил действия сексуального характера против её воли. Пострадавшая обратилась за медицинской помощью и в полицию. Врачи диагностировали у неё травмы, при этом в МВД уточнили, что сейчас её жизни и здоровью ничего не угрожает. Задержать подозреваемого удалось на следующий день.