Прокуратура открыла горячую линию для пострадавших от ракетной атаки в Таганроге

— Внимание прокуратуры сосредоточено на пострадавших, в том числе на тех, кто находится в пункте временного размещения. Налажено взаимодействие со всеми ведомствами для оперативного оказания помощи, — объяснили в надзорном ведомстве. — Прокурор Таганрога Роман Коломойцев лично контролирует ситуацию на месте. Для приема жалоб и оказания правовой помощи в прокуратуре Ростовской области работает горячая линия: 8−863−210−55−99.