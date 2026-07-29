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Женщина пострадала в ДТП с собакой в Лукояновском районе

Она резко свернула с дороги на скутере, когда увидела животное.

В Лукояновском районе женщина получила травмы, пытаясь избежать столкновения с собакой на скутере. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по Нижегородской области.

ДТП случилось вчера, 28 июля, около 20:00 на улице 1 Мая в селе Ульяново. 50-летняя женщина за рулем скутера выбрала небезопасную скорость и сбила собаку, которая выбежала на проезжую часть.

В результате водитель не справилась с управлением и перевернулась. С травмами ее госпитализировали в Починковскую ЦРБ.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили о том, что дорожный рабочий погиб после наезда автомобиля на Борском мосту.