Женщина пострадала в ДТП с собакой в Лукояновском районе

В Лукояновском районе женщина получила травмы, пытаясь избежать столкновения с собакой на скутере. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по Нижегородской области.
ДТП случилось вчера, 28 июля, около 20:00 на улице 1 Мая в селе Ульяново. 50-летняя женщина за рулем скутера выбрала небезопасную скорость и сбила собаку, которая выбежала на проезжую часть.
В результате водитель не справилась с управлением и перевернулась. С травмами ее госпитализировали в Починковскую ЦРБ.
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