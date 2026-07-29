В Туруханском округе изъяли более 400 килограммов осетрины и 13 литров икры

В Туруханском округе полицейские задержали предполагаемого браконьера: 35-летнего мужчину, который ранее не попадал в поле зрения правоохранительных органов и нигде не работал. Оперативники провели обыск у него дома и обнаружили 23 картонные коробки, 30 банок и десять полиэтиленовых пакетов с рыбой осетровых пород. Общий вес изъятого превысил четыреста килограммов. 29 июля об этом сообщили в МВД по Красноярскому краю.