Волгоградец отсудил у маркетплейса компенсацию за фейковый магазин

Обе стороны не согласились с таким решением и подали кассационные жалобы. Четвёртый кассационный суд общей юрисдикции оставил апелляционное постановление в силе. В суде подтвердили, что маркетплейс несёт ответственность за предоставление недостоверных данных о продавце, но при этом не отвечает по самому договору купли-продажи, поэтому отмена неустойки признана законной.