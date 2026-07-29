Байкер сбил семилетнюю девочку на велосипеде в Тихорецке

На записи с камеры видеонаблюдения видно, как по площади Жукова дети катаются на велосипедах и электромашинках. В этот момент между ними на высокой скорости проезжают два мотоциклиста. Если первому удалось избежать столкновения, то второй сбил девочку, ехавшую на велосипеде.