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Байкер сбил семилетнюю девочку на велосипеде в Тихорецке

В Тихорецке Краснодарского края мотоциклист сбил семилетнюю девочку во время гонок по площади, где катались дети, после чего скрылся с места происшествия. Об этом сообщает «112».

В Тихорецке Краснодарского края мотоциклист сбил семилетнюю девочку во время гонок по площади, где катались дети, после чего скрылся с места происшествия. Об этом сообщает «112».

На записи с камеры видеонаблюдения видно, как по площади Жукова дети катаются на велосипедах и электромашинках. В этот момент между ними на высокой скорости проезжают два мотоциклиста. Если первому удалось избежать столкновения, то второй сбил девочку, ехавшую на велосипеде.

По данным Telegram-канала, после наезда водитель мотоцикла покинул место ДТП. Семилетний ребенок получил травмы. Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают личность и местонахождение нарушителя. Информация о состоянии пострадавшей пока не приводится.

Ранее водитель Skoda сбил 11-летнего школьника на электросамокате на парковке на улице Федора Полетаева в Москве. Мальчика доставили в больницу. Правоохранители начали проверку, ее ход на контроле прокуратуры.

До этого автомобилист сбил пятилетнего мальчика во дворе дома на Староволынской улице в столице. Ребенок погиб от полученных травм.