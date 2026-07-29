Долги Telegram по штрафам за нарушение законов РФ выросли почти до 38 млн рублей

Долг мессенджера Telegram по неоплаченным штрафам за нарушение российского законодательства вырос почти до 38 миллионов рублей. Об этом в среду, 29 июля, стало известно из правоохранительных органов.
— По последним данным, сумма задолженности мессенджера Telegram составляет почти 37,9 миллиона рублей, — говорится в сообщении.
По их данным, речь идет о штрафах, назначенных Роскомнадзором и мировыми судьями Москвы, которые компания не оплатила в установленный срок.
В настоящее время в отношении Telegram открыто 27 исполнительных производств. При этом принудительное взыскание на сумму 8 миллионов рублей ведется только по трем из них, передает ТАСС.
Ранее, 28 июля, Таганский районный суд столицы оштрафовал на четыре миллиона рублей TikTok за неисполнение владельцем социальной сети предписания федерального органа исполнительной власти.
30 июня TikTok оштрафовали за отказ удалить два ролика с пропагандой ЛГБТ*. Социальную сеть обязали выплатить 3,5 миллиона рублей.
В апреле TikTok оштрафовали за повторное неудаление контента. Тогда на компанию наложили штраф в размере семи миллионов рублей.
*Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено.