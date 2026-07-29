ПВО уничтожила два беспилотника во время отражения атаки ВСУ на Чувашию 29 июля

Ранее сообщалось, что после атаки БПЛА в Рязани пострадали шесть человек. Медики доставили их в больницы и оказали необходимую помощь. Власти заявили, что угрозы жизни пострадавших нет. Обломки беспилотников упали на промышленных территориях и вызвали возгорания. После завершения работы ПВО губернатор Рязанской области Павел Малков объявил отбой воздушной тревоги. На местах продолжили работу оперативные службы.