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В Таганроге в результате атаки ВСУ повреждены дома и предприятия

Власти обещают оказать пострадавшим всю необходимую помощь.

В результате ночной атаки ВСУ на Таганрог 29 июля повреждены жилые дома и коммерческие объекты. Об этом сообщила глава приморского города Светлана Камбулова.

По её данным, обломки упали на многоквартирный жилой дом. Людей из него эвакуировали. Повреждения также зафиксированы в ряде частных домовладений и на объектах коммерческой недвижимости.

«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков. Примем все меры, чтобы оперативно оценить масштаб повреждений», — отметила Светлана Камбулова.

Утром к работе должны приступить комиссии по оценке ущерба. Власти обещают оказать пострадавшим всю необходимую помощь.

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