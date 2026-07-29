В Таганроге в результате атаки ВСУ повреждены дома и предприятия

В результате ночной атаки ВСУ на Таганрог 29 июля повреждены жилые дома и коммерческие объекты. Об этом сообщила глава приморского города Светлана Камбулова.
По её данным, обломки упали на многоквартирный жилой дом. Людей из него эвакуировали. Повреждения также зафиксированы в ряде частных домовладений и на объектах коммерческой недвижимости.
«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков. Примем все меры, чтобы оперативно оценить масштаб повреждений», — отметила Светлана Камбулова.
Утром к работе должны приступить комиссии по оценке ущерба. Власти обещают оказать пострадавшим всю необходимую помощь.
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