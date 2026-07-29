Новости Ростовской области 29 июля: атака ВСУ, бензин, пенсии, погода

В Ростовской области отражена атака ВСУ в ночь на 29 июля. К сожалению, есть жертвы и разушения. Погибла жительница Таганрога. Кроме того, в Ростове и области продолжают устранять последствия мощного шторма.
Регион скорбит по погибшим: в результате атаки БПЛА ВСУ пять человек были смертельно ранены. Это пожилая пара и молодая семья с трёхлетним ребёнком. Rostov.aif.ru собрал главные новости к этому часу.
Атака ВСУ 29 июля 2026: уничтожены украинские дроны, обломок ракеты убил женщину.
Ночью 29 июля в Таганроге произошла воздушная атака ВСУ. В результате падения обломков ракеты на многоквартирный жилой дом погибла женщина, ещё один мужчина пострадал. Сейчас ему оказывают медицинскую помощь.
Как сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь, из повреждённого дома эвакуируют жильцов. Для них уже развёрнут пункт временного размещения. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется. Власти выразили глубокие соболезнования родным и близким погибшей.
Удар стихии: в Ростове продолжается ликвидация последствий сильного урагана.
Спасатели и коммунальщики уже несколько дней продолжают устранять последствия удара стихии. Специалисты разбирают завалы из упавших деревьев и повреждённых столбов.
По уточнённым данным регионального правительства, жертвами стихии стали три человека, около 60 получили травмы. В Ростове погибли трое, ещё 28 человек обратились к медикам. Известно, что один из погибших во время бури находился в строительном вагончике, а ещё двое погибли при работе с электричеством.
Ураган повредил около 40 образовательных учреждений, жилые дома и более 50 автомобилей. В нескольких районах зафиксированы перебои с водоснабжением и электричеством.
Жителям Ростовской области автоматически пересчитают пенсии с 1 августа.
С 1 августа Отделение Социального фонда России (СФР) по Ростовской области проведёт перерасчёт страховых пенсий для 246 тысяч жителей региона. Корректировка затронет граждан, которые официально работали в 2025 году. Вырастут страховые пенсии по старости, инвалидности и по случаю потери кормильца. Подавать заявление не требуется — всё пройдёт автоматически. Размер повышения индивидуален и напрямую зависит от размера заработной платы. В среднем прибавка в регионе составит 295 рублей. Жителям, получающим пенсию через банки, обновлённые суммы перечислят не позднее 10, 16 и 23 числа месяца.
Регион скорбит по пяти погибшим при атаке БПЛА ВСУ.
Число жертв атаки ВСУ на Ростов увеличилось до пяти: при разборе завалов повреждённого многоквартирного дома спасатели обнаружили тела ещё трёх человек — двух взрослых и одного ребёнка. Кроме того, погибла пожилая пара — жители частного дома.
Власти выражают глубокие соболезнования родным и близким погибших. Пострадавшим продолжают оказывать всю необходимую помощь.
Ситуация на топливном рынке: цены на бензин в Ростове 29 июля 2026 года.
В Ростовской области на некоторых АЗС сняли лимит на бензин, там автомобилисты могут заправлять машины до полного бака. Заметно сократилось количество очередей на АЗС в Ростове и других городах. Однако официально установленные в регионе лимиты пока не отменены.
Действующие в Ростовской области лимиты заправки:
• Бензин: 30 литров на одно легковое ТС.
• Дизельное топливо: 60 литров на легковой автомобиль, до 200 литров для грузовиков, до 300 литров для пассажирского транспорта.
Средние цены на АЗС региона по состоянию на 29 июля 2026 года:
• АИ-92 — 83.09 ₽/л.
• АИ-95 — 91.21 ₽/л.
• АИ-98 — 107.13 ₽/л.
• Дизельное топливо — 89.2 ₽/л.
Штормовое предупреждение: погода в Ростовской области 29 июля.
В течение суток 29 июля местами в Ростовской области ожидаются ливни с грозами, градом и порывы ветра до 22−27 м/с. Жителей призывают соблюдать осторожность: по возможности оставаться дома, не находиться рядом с деревьями, рекламными конструкциями и другими потенциально опасными объектами.
Из-за непогоды возможны обрывы проводов, перебои со светом, а также трудности на дорогах. Попросить о помощи при происшествиях можно по номеру 112.