Новости Ростовской области 29 июля: атака ВСУ, бензин, пенсии, погода

С 1 августа Отделение Социального фонда России (СФР) по Ростовской области проведёт перерасчёт страховых пенсий для 246 тысяч жителей региона. Корректировка затронет граждан, которые официально работали в 2025 году. Вырастут страховые пенсии по старости, инвалидности и по случаю потери кормильца. Подавать заявление не требуется — всё пройдёт автоматически. Размер повышения индивидуален и напрямую зависит от размера заработной платы. В среднем прибавка в регионе составит 295 рублей. Жителям, получающим пенсию через банки, обновлённые суммы перечислят не позднее 10, 16 и 23 числа месяца.