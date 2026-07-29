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Логистический объект Wildberries в Рязани эвакуировали

Логистический объект Wildberries в Рязани эвакуировали в соответствии с требованиями безопасности. Об этом в среду, 29 июля, сообщили в пресс-службе компании Wildberries & Russ.

Логистический объект Wildberries в Рязани эвакуировали в соответствии с требованиями безопасности. Об этом в среду, 29 июля, сообщили в пресс-службе компании Wildberries & Russ.

— Логистический объект компании в Рязани был эвакуирован в соответствии с требованиями безопасности, — написали в Telegram-канале RWB.

25 июля в Екатеринбурге временно приостановили работу логистического объекта интернет-магазина Wildberries. Склад не получил повреждения после падения украинского дрона в городе. В ближайшее время работу возобновили.

Утром 24 июля по предприятию в Кирове ударила украинская ракета. Кроме того, украинские беспилотники поразили склады Wildberries. Также масштабные пожары начались в логистических центрах компании в Петербурге и Ленинградской области.

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