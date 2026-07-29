В результате воздушной атаки ВСУ на Таганрог погибла женщина

В результате воздушной атаки врага на Таганрог погибла женщина. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
Женщина скончалась после падения обломков ракеты на многоквартирный жилой дом. Ещё один мужчина пострадал.
«Информация о пострадавших и разрушениях на земле будет уточняться», — подчеркнул Юрий Слюсарь.
В настоящее время в Ростовской области сохраняется беспилотная опасность.
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